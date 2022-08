Messina. Parco Urbano di Camaro, ancora tutto fermo: il sollecito alla giunta Basile VIDEO - Tempostretto

Il presidente della III° municipalità, convocherà un incontro pubblico al fine di capire le reali intenzioni sul futuro di questa ennesima incompiuta

Era il novembre del 2003 quando per la prima volta si iniziò lo sbaraccamento di circa 50 unità nel quartiere di Camaro San Paolo. In quell’area sarebbe dovuto nascere un parco verde con annesso anfiteatro. I lavori di riqualificazione cominciarono subito, per interrompersi per sempre qualche anno dopo. La consegna dell’opera era prevista nel 2014, ad oggi resta solo un cantiere abbandonato.

Un incontro pubblico per recuperare un decisivo luogo d’aggregazione

I lavori risultano completati per circa due terzi, l’anfiteatro e il parco potrebbero rappresentare un importante luogo di aggregazione, in un quartiere dove la carenza di spazi verdi e d’incontro è evidente.

Il presidente della III municipalità, Alessandro Cacciotto, convocherà un incontro pubblico con tutti i soggetti interessati, al fine di capire le reali intenzioni sul futuro di questa ennesima incompiuta.

