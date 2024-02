A Pasqua arriverà un altro tram. Obiettivo frequenza sotto i 15 minuti VIDEO

L'obiettivo è di far scendere i tempi di attesa sotto i 15 minuti

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – A marzo i tram sui binari di Messina saranno sette. L’ultima vettura revampizzata, e ribattezzata “Nettuno”, era tornata in città a Natale per poi rientrare in officina subito dopo (vedi qui l’inaugurazione accompagnata dagli elfi di Babbo Natale). Ma entro Pasqua, con l’arrivo di un altro mezzo riqualificato, i minuti di attesa saranno inferiori a 15.

Dal 2021 solo 5 tram riqualificati su 15 (o su 12)

Il presidente di Atm Pippo Campagna e il sindaco di Messina Federico Basile spiegano cosa ha rallentato così tanto l’appalto che nel 2021 prevedeva il revamping di 15 tram. In due anni e qualche mese, infatti, sono tornate a Messina solo 5 vetture e alcune di queste hanno registrato dei problemi tecnici non appena sono state messe sulle rotaie. Oltretutto tre delle 15 che dovevano essere riqualificate sono talmente ridotte male da non poter essere recuperate. Quindi in totale alla fine del progetto di riqualificazione avremo 12 tram in circolazione e non più 15, come previsto in origine.

Parallelamente al progetto di revamping delle vetture l’azienda trasporti messinese ha affidato i lavori per la riqualificazione della linea tranviaria. Ecco cosa prevede il progetto e quando si partirà.