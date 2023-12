Nuovo tram in linea: il viaggio inaugurale con gli elfi di Babbo Natale FOTO e VIDEO - Tempostretto

"Nettuno" è la quinta vettura revampizzata. In funzione da oggi anche i tre bus a tema natalizio disegnati dagli studenti delle scuole di Messina

servizio di Silvia De Domenico



MESSINA – Giornata di festa per Atm, che mette in funzione un tram rientrato alla base e, contemporaneamente, gli autobus decorati dagli studenti. Sono tre i piccoli vincitori del concorso ATM per decorare le livree dei bus. Chiara Grungo frequenta la seconda media dell’I.C. “Manzoni” e il suo disegno si è classificato al primo posto. Giulia Cislaghi della stessa classe è arrivata seconda. Lorenzo celano della scuola “Giorgio La Pira” si è aggiudicato il bus piccolo che va nei villaggi. I bambini si sono ispirati al Natale ma anche ai simboli di Messina. Sui disegni, infatti, sono raffigurati accanto a Babbo Natale e le renne anche la Madonnina e il campanile del Duomo. I vincitori si sono emozionati, insieme alle loro famiglie, nel vedere i loro lavori diventare delle gigantografie sulle fiancate dei mezzi pubblici. I bus diventeranno 10 dalla prossima settimana e gireranno per le strade della città fino a fine gennaio.

Inaugurato il nuovo tram “Nettuno”

Subito dopo la premiazione dei tre studenti il sindaco Federico Basile, il vice Salvatore Mondello e il presidente di ATM Giuseppe Campagna hanno inaugurato l’ultimo tram rientrato in città. È il quinto revampizzato e con il suo inserimento in linea da oggi i tram in funzione in città saranno 6. A questi entro la fine dell’anno se ne aggiungerà un altro e i tempi di attesa alla fermata diminuiranno. Per il viaggio inaugurale con l’Amministrazione e il Cda dell’azienda trasporti sono saliti a bordo anche gli elfi di Babbo Natale a suonare le classiche canzoni natalizie.