Perdita d'acqua in via Circuito a Torre Faro VIDEO - Tempostretto

Sappiamo che la rete idrica di Messina è fatiscente e che esistono progetti per sistemarla ma non è comunque piacevole assistere a perdite d'acqua come quella documentata

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Buongiorno sono un abitante del villaggio Torre Faro, vi contatto per segnalare una perdita d’acqua delle rete pubblica, già più volte segnalata agli enti competenti, senza alcun riscontro. Giustamente faccio pressione, perché non è bello che un bene primario, prezioso, si perda in strada inutilmente”.

Sappiamo che la rete idrica di Messina è fatiscente e che esistono progetti per sistemarla ma non è comunque piacevole assistere a perdite d’acqua come quella documentata in questa e in altre segnalazioni WhatsApp.