Piazza Fazio, i nuovi arredi urbani realizzati da artigiani messinesi VIDEO

Creab e Falegnameria Minissale hanno dato forma al progetto di Puli-amo Messina

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Tavoli, panchine e fioriere in ferro zincato e legno. A realizzare i nuovi arredi urbani di piazza Fazio, a Camaro, sono due realtà artigianali messinesi. La struttura in ferro è di Creab e verrà rivestita con le doghe in legno della Falegnameria Minissale. Laura Abate e Cristina Ipsaro Passione raccontano il lavoro fatto per realizzare le strutture in ferro, mentre Domenico Minissale si è occupato del rivestimento in legno.

Le maioliche colorano la piazza

Dopo le maioliche realizzate sull’asfalto dai volontari dell’associazione Puli-amo Messina fra pochi giorni arriveranno anche gli arredi a cambiare definitivamente volto alla piazza. Un lavoro che è durato diversi mesi e che ha visto la partecipazione attiva dei cittadini. “Sono stati loro a suggerirci di cosa avesse bisogno questo luogo”, ha raccontato il portavoce di Puli-amo Messina, Christian Mangano. Il progetto Spazio pubblico resiliente, finanziato con fondi regionali e in partnership con il Comune di Messina, comincia a dare i suoi frutti.

La piazza sarà pronta entro i primi di agosto

Entro pochi giorni verranno ultimati gli arredi e posizionati in piazza. Le due zone in cui sono state disegnate le maioliche grigie sono destinate a panchine, sedute, tavoli e fioriere, mentre le due parti colorate sono state pensate per accogliere i Giganti. Tutto quindi dovrà essere pronto per l’arrivo di Mata e Grifone il 10 agosto. Come ogni anno le statue sui cavalli sosteranno nel villaggio di Camaro superiore per tre giorni, prima del loro trasferimento in piazza Unione Europea.