Maioliche sull’asfalto a Camaro: piazza Fazio si trasforma in un’opera d’arte a cielo aperto VIDEO

Lo spazio riqualificato dall'associazione Puli-amo Messina si prepara ad accogliere i Giganti ad agosto

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Grandi maioliche siciliane sull’asfalto di Camaro superiore. Piazza Fazio si sta trasformando in un’opera d’arte a cielo aperto. A realizzarla sono i volontari dell’associazione Puli-amo Messina. Tutto è partito dal dialogo con i cittadini, residenti della zona, commercianti, quartiere o semplicemente passanti. Il progetto di riqualificazione, infatti, è stato pensato insieme a chi vive tutti i giorni la piazza.

Il progetto Spazio Pubblico Resiliente

Un percorso iniziato qualche mese fa grazie a dei fondi regionali e alla collaborazione del Comune di Messina, che è partner del progetto Spazio Pubblico Resiliente. Fra l’altro quello di Camaro non è l’unico intervento in programma, ne seguiranno altri a Giostra e nella zona sud di Messina.

In arrivo gli arredi artigianali

A raccontare l’iniziativa è il portavoce di Puli-amo Messina Christian Mangano. “Abbiamo realizzato artigianalmente questi grandi stencil in legno per dare un tocco di personalità e di identità siciliana al progetto, anche su suggerimento degli abitanti”, ha spiegato. I motivi delle maioliche sono stati realizzati dalla Falegnameria Minissale, che insieme ad Officine Creab, si sta occupando della creazione dei nuovi arredi. L’ultima fase del progetto, infatti, sarà proprio il posizionamento di queste installazioni previsto per fine luglio. “Saranno arredi realizzati da artigiani del territorio e si integreranno perfettamente con l’arrivo di Mata e Grifone nel mese di agosto, in moda da non dover essere smontati ogni anno”, conclude Mangano.

Il 10 agosto l’arrivo dei Giganti in piazza

La piazza quindi sta velocemente cambiando volto e sarà pronta entro fine mese. Mancano solo le maioliche colorate nei due spazi destinati proprio ai Giganti, che come da tradizione sosteranno per 3 giorni nel villaggio di Camaro superiore.