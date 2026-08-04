 Pistunina, Vigili del fuoco ancora alla ricerca dei dispersi: impegnati 51 uomini e 22 mezzi VIDEO

Pistunina, Vigili del fuoco ancora alla ricerca dei dispersi: impegnati 51 uomini e 22 mezzi VIDEO

Redazione

Pistunina, Vigili del fuoco ancora alla ricerca dei dispersi: impegnati 51 uomini e 22 mezzi VIDEO

martedì 04 Agosto 2026 - 19:25

All'appello mancano Santino Magazzù, marito di Rosa Leone, e il collaboratore domestico Lhairu Warnakulasuriya.

MESSINA – Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per la ricerca delle persone coinvolte nel crollo dell’edificio di tre piani avvenuto il 30 luglio a Pistunina. Al momento il bilancio è di quattro persone decedute e due dispersi: il marito di Rosa Leone, Santino Magazzù, e il collaboratore domestico Lhairu Warnakulasuriya.

Sul posto lavorano squadre USAR (Urban Search and Rescue), nucleo cinofili, SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), NBCR, esperti in soccorsi speleo alpino fluviali e mezzi movimento terra. Al momento il dispositivo di soccorso è composto da 51 vigili del fuoco con 22 automezzi.

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