Pistunina, Vigili del fuoco ancora alla ricerca dei dispersi: impegnati 51 uomini e 22 mezzi VIDEO

All'appello mancano Santino Magazzù, marito di Rosa Leone, e il collaboratore domestico Lhairu Warnakulasuriya.

MESSINA – Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per la ricerca delle persone coinvolte nel crollo dell’edificio di tre piani avvenuto il 30 luglio a Pistunina. Al momento il bilancio è di quattro persone decedute e due dispersi: il marito di Rosa Leone, Santino Magazzù, e il collaboratore domestico Lhairu Warnakulasuriya.



Sul posto lavorano squadre USAR (Urban Search and Rescue), nucleo cinofili, SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), NBCR, esperti in soccorsi speleo alpino fluviali e mezzi movimento terra. Al momento il dispositivo di soccorso è composto da 51 vigili del fuoco con 22 automezzi.