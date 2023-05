Pizzo Chiarino, una riserva con doppio affaccio sul mare. Il progetto per riaprirlo alla città VIDEO e FOTO - Tempostretto

Un luogo magico sui Colli in cui sorgeranno un'area attrezzata per famiglie e un parco giochi

Di Silvia De Domenico e Giuseppe Fontana

MESSINA – Sui monti Peloritani, a 865 sul livello del mare, sorge la riserva naturale di Pizzo Chiarino. Un tempo centro turistico giovanile, centro vacanze e riserva naturale scolastica. Poi l’abbandono, e di conseguenza gli atti vandalici, hanno preso il sopravvento. Oggi si può ancora godere del doppio affaccio sullo Stretto di Messina da un lato e la costa tirrenica dall’altro. Dallo stesso punto panoramico si possono ammirare contemporaneamente la Calabria e Milazzo. Un panorama unico in tutta la Sicilia.

Sorgeranno un’area attrezzata e un parco giochi

Ma di bello oggi è rimasto solo questo: un affaccio da ammirare al meglio nelle giornate di tramontana. Tutto il resto della riserva necessita di interventi di riqualificazione per poter essere riaperto alla città. Il dirigente dell’ex Foreste Demaniali Giovanni Dell’Acqua spiega cosa sorgerà in questo luogo. “Recupereremo quest’area grazie ad un finanziamento regionale e dopo i lavori tornerà fruibile alla collettività”, spiega Dell’Acqua. E continua: “Ripristineremo un’area giochi, un campetto di calcio e un’area attrezzata per famiglie”. Ecco il progetto, in video, per dare nuova vita a questo luogo magico sui Colli.