Pnrr. Rizzi (Polizia): “Calabria più sicura rispetto ad altre parti del mondo” VIDEO - Tempostretto

"In Calabria e in Italia, ci sono una serie di normative capaci di intercettare una impresa mafiosa e non farla partecipare ad un appalto pubblico"

“La Calabria è una splendida terra ma allo stesso tempo è la terra dove un’organizzazione criminale che si chiama ‘ndrangheta ha rappresentato e rappresenta un problema criminale molto importante”. La considerazione è del vice capo della Polizia, Vittorio Rizzi che recentemente è stato in Calabria per presentare il libro da lui scritto, “Investigare 4.0”.

“Oggi però – continua Rizzi- riferendosi anche ai fondi del Pnrr che arriveranno in Calabria, questa è una regione più sicura rispetto ad altre parti del mondo, perché ci sono una serie di normative capaci di intercettare una impresa mafiosa e non farla partecipare ad un appalto pubblico. I rischi, sempre per quanto riguarda la ‘ndrangheta, possono interessare più l’estero”. Per questo l’osservatorio sulle infiltrazioni della criminalità organizzata diretto sempre dal vice capo della Polizia, Vittorio Rizzi, è divenuto un esempio a livello internazionale. Insomma, per il vice capo della Polizia, approcciare alla ‘ndrangheta come lo si faceva magari trent’anni fa, significa parlare di archeologia criminale.