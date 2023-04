Policlinico, contratti per 131 precari. Fra loro anche gli "eroi" del Covid: "Firma sudata e meritata" VIDEO - Tempostretto

Infermieri e Oss festeggiano dopo le proteste: anche padre e figlia stabilizzati lo stesso giorno

Di Silvia De Domenico

MESSINA – 85 infermieri, 34 Oss, 7 tecnici di laboratorio, 3 fisioterapisti e 2 medici hanno firmato il loro contratto a tempo indeterminato con l’azienda ospedaliera. 131 dipendenti precari che hanno prestato servizio al Policlinico di Messina nel periodo più difficile, ovvero gli anni della pandemia. Le infermiere Daniela Ammirato e Vera Gregoli ci raccontano i mesi di duro lavoro e di coraggio premiati oggi da un contratto di lavoro “sudato e meritato. Abbiamo risposto ad una chiamata e ci siamo allontanati dalle nostre famiglie per paura di portare il Covid nelle nostre case”, spiegano.

Dopo le giornate di protesta (leggi qui) che hanno coinvolto infermieri e Oss, più di 100 di loro possono tirare un sospiro di sollievo. Ecco come raccontano quei giorni difficili: “Sono state settimane di incertezza, ma oggi col sorriso guardiamo avanti, al nostro futuro professionale e a quello dell’ospedale e dei nostri pazienti”.

“Stabilizzazioni possibili grazie all’aumento del tetto di spesa”

Il commissario straordinario Giampiero Bonaccorsi non lo definisce un traguardo ma un giusto riconoscimento previsto da una legge dello Stato. I professionisti assunti, infatti, hanno maturato i requisiti per l’assunzione a tempo indeterminato ai sensi della legge Madia e della successiva norma che prevede la possibilità di valorizzare la professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l’emergenza covid. “Questi professionisti faranno parte, come già fanno, dell’ossatura stabile dell’azienda”. Queste stabilizzazioni sono state rese possibili grazie all’aumento del tetto di spesa dell’azienda da parte della Regione, ma c’è ancora un gap di circa 10 milioni di euro da colmare per arrivare alla situazione ottimale.

E sui lavori apparentemente fermi al Pronto Soccorso ecco la risposta, in video, del commissario Bonaccorsi.