Scurria e Capurro controreplicano all’Amministrazione: “Atti a Procura e Corte dei Conti”

Si riscalda il clima politico dopo la conferenza stampa di questa mattina dei due consiglieri e la replica della maggioranza

MESSINA – Scontro aperto tra l’Amministrazione comunale e i consiglieri di opposizione Marcello Scurria e Pippo Capurro. Poco dopo la replica di Sud chiama Nord a quanto dichiarato dai due questa mattina in conferenza stampa, è arrivata subito la controreplica dei diretti interessati. “Prendiamo atto delle spiegazioni fornite dal sindaco. Sugli aspetti politici della vicenda, attendiamo il question time in Consiglio comunale, dove porremo le nostre domande e ci aspettiamo risposte puntuali”, sottolineano Scurria e Caputo.

I due consiglieri hanno confermato l’intenzione, già annunciata questa mattina, di andare in fondo alla questione. Che significa atti inviati alla Procura e alla Corte dei Conti. “Per i profili amministrativi, contabili e penali – hanno aggiunto – riteniamo doveroso informare e segnalare i fatti e trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica e alla Procura regionale della Corte dei conti. Qualora le autorità competenti dovessero ritenere di richiedere ulteriori chiarimenti, sarà nelle sedi preposte che tali spiegazioni dovranno essere fornite e non certo a noi. Noi continueremo a svolgere il nostro ruolo di consiglieri con serietà, trasparenza e nell’interesse della città”, hanno concluso Marcello Scurria e Pippo Capurro.

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