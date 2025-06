Ponte sullo Stretto, viaggio fra le aree di cantiere di Contesse e Villaggio Unrra VIDEO

Una galleria attraverserà la via Marco Polo. "La strada non verrà chiusa, ci sarà una viabilità alternativa"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – La galleria in via Marco Polo a Contesse e l’area di cantiere di Villaggio Unrra al centro della Commissione ponte, presieduta da Pippo Trischitta. I consiglieri comunali e i tecnici della Stretto di Messina sono stati in sopralluogo nei due quartieri della zona sud. Ecco l’area in cui dovrebbe sorgere la galleria sotterranea. “La via Marco Polo non verrà chiusa al transito, verrà costruita una viabilità alternativa”, spiegano gli ingegneri Gioacchino Lucangeli e Daniele Scammacca della Stretto di Messina.

La viabilità alternativa alla via Marco Polo

Hanno mostrato ai consiglieri comunali e a quelli della II Municipalità le piantine degli espropri aggiornate e spiegato, sulla carta, come verrà deviato il traffico sul cielo della galleria. Alla fine di questi interventi, che dovrebbero durare fra i 3 e i 4 mesi, la strada tornerà dove si trova adesso.

L’area di cantiere di Villaggio Unrra

La seconda tappa del tour della commissione si è spostata sul torrente San Filippo, dove verrà realizzata una strada di collegamento fra il cantiere di Villaggio Unrra e lo svincolo di San Filippo. Un’arteria fondamentale di entrata e uscita dei tanti mezzi che dovranno raggiungere la nuova area di cantiere del ponte. La stessa area che attualmente è utilizzata da Rfi per depositare il materiale provenienti dagli scavi del raddoppio ferroviario Giampilieri-Fiumefreddo. “I tecnici della Stretto ci hanno assicurato che non ci sarà la sovrapposizione fra i mezzi di Rfi e quelli del Ponte, mi auguro che sia così perché la viabilità del villaggio è già in ginocchio così”, spiega il presidente della II Municipalità, Davide Siracusano.

“Non ci sarà sovrapposizione fra mezzi Rfi e ponte”

“Non ci potrà essere questa sovrapposizione poiché per predisporre l’area di cantiere del ponte prima la stessa dovrà essere liberata e i materiali di Rfi spostati. Quindi i mezzi di cantiere di Rfi lavoreranno prima che inizino gli scavi della galleria Santa Cecilia”, ha ribadito l’ingegnere Lucangeli.

Articoli correlati