Porto di Tremestieri. "Commissariare l'opera per ripartire, fallimento di chi amministra" VIDEO - Tempostretto

La Uil giudica "troppo ottimista il sindaco Basile", che ribadisce: "La cessione d'azienda è una soluzione per accorciare i tempi"

MESSINA – Porto di Tremestieri: interviene la Uil e chiede il commissariamento dell’opera per ripartire. “Non si perda più tempo e l’azienda Ricciardello potrebbe occuparsene con competenza”, si legge in una nota del sindacato, che osserva: “L’ottimismo che sembrerebbe pervadere il sindaco Basile e la sua Giunta in merito alle prospettive del porto di Tremestieri appaiono assolutamente fuori luogo e, soprattutto, cercano di mascherare un fallimento pesantissimo che, oggettivamente, è unicamente ascrivibile alle amministrazioni comunali messinesi degli ultimi anni. Infatti, ormai da tempo immemore, la Uil, in maniera solitaria, ha reiteratamente denunciato il sostanziale fermo di un’opera da oltre 64 milioni di euro che, accanto alla sua importanza infrastrutturale riguardante le prospettive urbanistiche e di sviluppo della città, poteva dare una concreta boccata d’ossigeno all’occupazione del nostro territorio”.

Mettono in evidenza Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina, Michele Barresi, segretario generale Uil Trasporti Messina, Pasquale De Vardo, segretario generale Feneal Uil Tirrenica, e Nino Di Mento, responsabile Porti e Logistica Uil Trasporti: “Purtroppo, in questi anni, abbiamo dovuto registrare silenzi o, peggio, tentativi di distrazione di massa finalizzati a negare il blocco dei lavori del porto di Tremestieri o, peggio, a tentare di sostenere che l’allarme lanciato fosse un’invenzione della nostra organizzazione sindacale. Con buona pace dei negazionisti, le vicende odierne ci risarciscono delle reiterate diffamazioni subite”.

“Come noto, i fatti, che sono duri e affilati, ci hanno dato ragione e oggi ci troviamo a ragionare su un’infrastruttura realizzato soltanto per poco più del 20% complessivo con un’azienda appaltatrice (la Nuova Coedmar) in fuga da Messina. Prendiamo atto che l’ancora di salvataggio per tentare di riprendere un’opera che doveva essere inaugurata negli anni scorsi, come disse l’ex sindaco De Luca alla guida di una ruspa nel cantiere in questione, potrebbe essere rappresentata dal coinvolgimento dell’azienda Ricciardello di Naso. Si tratta di un’impresa affidabile e collaudata che, nel corso degli anni, ha realizzato importanti opere nel nostro territorio. Ci piace ricordare che, nelle prossime settimane, l’azienda Ricciardello, consegnerà il pontile di Giammoro, infrastruttura appaltata dall’Autorità di sistema”, precisano Tripodi, Barresi, De Vardo e Di Mento.

“Riguardo al porto di Tremestieri, Messina e i messinesi pretendono chiarezza e trasparenza. La città deve sapere la verità e non si può accettare questo metodo amministrativo caratterizzata da inaccettabili silenzi. Per quanto ci riguarda, siamo persuasi che sulle prospettive del porto di Tremestieri è inutile perdere altro tempo e farsi inghiottire dalle pastoie burocratiche che in questa vicenda rischiano di affossare definitivamente l’opera e, come abbiamo ribadito ad ogni piè sospinto, di realizzare l’ennesima incompiuta. Pertanto, il commissariamento dell’opera può rappresentare la via maestra per dare una risposta chiara e definitiva” hanno così concluso Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina, Michele Barresi, segretario generale Uil Trasporti Messina, Pasquale De Vardo, segretario generale Feneal Uil Tirrenica, e Nino Di Mento, Responsabile Porti e Logistica Uil Trasporti.

Basile: “Nella cessione del ramo d’azienda una soluzione per velocizzare i tempi”

Sottolinea a sua volta Federico Basile, sindaco di Messina, raggiunto oggi mercoledì 18 gennaio a Palazzo Zanca: “La cessione d’azienda è una soluzione per accorciare i tempi. Vedremo come le aziende, tra di loro, potranno interloquire. Il Comune, in questo caso, aspetta, fiducioso del buon esito”.

