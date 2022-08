Quando Piero Angela ricevette il Dottorato honoris causa a Messina VIDEO - Tempostretto

Era il 2017 e il grande giornalista e divulgatore, morto oggi all'età di 93 anni, intervenne all'Università

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Piero Angela a Messina. Novembre 2017: il giornalista e divulgatore scientifico riceveva all’Università di Messina, per la prima volta, il Dottorato honoris causa. Un riconoscimento per il suo impegno culturale lungo una vita. Dopo tante lauree honoris causa, un dottorato speciale in Biologia applicata e Medicina sperimentale.

Oggi Angela, volto della migliore Rai, è morto e in questa intervista con Tempostretto racconta la passione degli inizi e il piacere di confrontarsi con gli studenti.