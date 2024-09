Rampe Giostra – Annunziata, Mondello: “Progetto pronto a ottobre” VIDEO

Alla base dello svincolo, invece, non è ancora progettata una nuova rotatoria

“Dalla prossima settimana il Cas inizierà i lavori per rimuovere le opere provvisorie di cantiere e ripristinare pavimentazione stradale e segnaletica”. Il vicesindaco e assessore a lavori pubblici e mobilità, Salvatore Mondello, conferma quanto aveva anticipato al nostro giornale il direttore generale del Consorzio Autostrade, Franco Fazio, in merito ai lavori alla base dello svincolo di Giostra.

Sembra d’obbligo la realizzazione di una rotatoria definitiva, in modo da consentire il transito in tutte le direzioni. Ma “al momento non è prevista la progettazione – prosegue Mondello -, è opportuno attendere il completamento delle rampe O e P (le rampe Giostra – Annunziata, ndr).

Le rampe Giostra – Annunziata

E a proposito di quelle rampe “si sta completando la fase progettuale. In questi giorni il Provveditorato Opere Pubbliche, che è stazione appaltante, ha fatto un supplemento d’indagini sullo stato dell’arte”.

Avevamo chiesto notizie sul tema pochi giorni fa al vicesindaco, che non si era sbilanciato. Ora, invece, fornisce dei tempi indicativi, che comunque non dipendono dal Comune. “Ritengo che il progetto sarà consegnato tra fine settembre e inizio ottobre, poi ci sarà un appalto integrato. Trattandosi di opera altamente specialistica, la selezione delle aziende sarà indirizzata e i tempi saranno stretti”.

Articolo di Marco Ipsale. Riprese video di Silvia De Domenico