Viale Giostra alto. I lavori alla base dello svincolo “la prossima settimana”

Con l’apertura del nuovo viadotto Ritiro si è conclusa la fase di emergenza, ora c’è da ripristinare la vecchia viabilità

L’incubo è finito lo scorso 8 agosto. Da poco più di un mese la tangenziale di Messina, tra Boccetta e Villafranca, è tutta percorribile a due corsie per senso di marcia, come non accadeva da ben dodici anni.

Una corsa riuscita, dopo anni di rallentamenti, per finire prima delle ferie estive. In realtà, però, erano rimaste alcune lavorazioni residuali. Su tutte il ripristino della viabilità originaria sul viale Giostra alto, alla base dello svincolo.

La viabilità provvisoria

Negli ultimi anni, infatti, è stata disposta una viabilità di emergenza, con obbligo di allungare sia in direzione mare, fino alla rotatoria “Maestri del lavoro”, sia in direzione monte.

Visto che la situazione di emergenza si è conclusa, i consiglieri comunali Antonella Russo (Pd) e Giandomenico La Fauci (Messina Ora) hanno inviato un’interrogazione all’amministrazione comunale per chiedere quando verrà ripristinata la vecchia viabilità.

“Lavori la prossima settimana”

I lavori, però, compresa la manutenzione della pavimentazione stradale, spettano al Consorzio Autostrade.

“Abbiamo incontrato la direzione lavori e l’impresa Toto Costruzioni per definire e programmare il completamento – dice il direttore generale del Cas, Franco Fazio -. I lavori inizieranno la prossima settimana e saranno fatti nel più breve tempo possibile. Sono previste anche la sistemazione dell’area di parcheggio Trapani, la segnaletica verticale e orizzontale e la sistemazione delle aree di cantiere”.

Una volta conclusa questa fase, Russo e La Fauci chiedono ulteriori miglioramenti, con la realizzazione di una rotatoria definitiva.