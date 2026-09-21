La Real Cittadella dimenticata: nasce un comitato per salvarla VIDEO

Messina. La fortezza è candidata a diventare Luogo del Cuore Fai. Ecco come votarla

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Un bene che la gran parte dei messinesi non conosce. Ecco come la Real Cittadella è stata dimenticata. La fortezza militare costruita nel XVII secolo, oggi in stato di abbandono e degrado, è stata candidata come Luogo del Cuore Fai per l’edizione 2026. Per recuperarla servirebbero diversi milioni ma già entrare nel circuito del Fondo Ambiente Italiano potrebbe essere un grande passo per la sua riqualificazione. In attesa che il progetto per il suo recupero veda la luce c’è un’iniziativa che intende richiamare l’attenzione dei cittadini su una delle testimonianze architettoniche più antiche della città.

Il comitato “Amici della Real Cittadella”

Così è nato un comitato spontaneo di cittadini che hanno a cuore questo luogo. Gli “Amici della Real Cittadella” stanno lavorando proprio all’ambizioso obiettivo di vedere la fortezza militare riqualificata, anche se solo in parte. “Abbiamo circa 3000 voti ma ne servono molti di più per raggiungere le posizioni più nobili della classifica”, spiega la referente del progetto Rosamaria Lucifora.

“Vogliamo che i messinesi conoscano la Real Cittadella”

“Vogliamo che i messinesi conoscano la Real Cittadella, la maggior parte dei cittadini non è mai stata qui. E’ un luogo attualmente inaccessibile”, aggiunge Domenico Interdonato, uno dei 20 membri del comitato spontaneo. “Il nostro obiettivo è quello di iniziare a recuperare anche solo una piccola parte, una porzione di questa imponente struttura che è enorme”, conclude.

Come votare per la Cittadella Luogo del Cuore FAI

È in corso la XIIIa edizione de “I Luoghi del Cuore”, la più importante campagna di censimento spontaneo del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico italiano: il Fai (Fondo Ambiente Italiano, in collaborazione con Intesa San Paolo) la promuove ogni due anni permettendo così ai cittadini di portare all’attenzione luoghi straordinari che rischiano l’abbandono, l’oblio, il degrado. Un comitato di messinesi volenterosi ha candidato la Real Cittadella di Messina. Si può votare sia online sul sito del Fai, collegandosi al link dedicato, o fisicamente presso alcuni punti firma, tramite esercizi commerciali e librerie.

Ecco le istruzioni per il voto alla Cittadella come Luogo del Cuore FAI: raggiungere la pagina dedicata alla nostra preziosa testimonianza architettonica cliccando qui. Quindi scegliere ‘vota con 1 click’, procedere a una breve registrazione, e infine confermare con un secondo ‘click’ su una comunicazione che il FAI invierà alla email fornita nella registrazione. Di quest’ultimo passaggio bisogna ricordarsi altrimenti il voto non è valido.

In alternativa, è possibile apporre la firma autografa, recandosi presso uno dei seguenti esercizi:

A MESSINA: ABBIGLIAMENTO INTIMO RAFFA (VIALE SAN MARTINO) – CINE FILM ROMANO (VIA CESARE BATTISTI) – CORDIMA PARRUCCHIERI (PIAZZA DUOMO)suo – LIBRERIA COLAPESCE (VIA MARIO GIURBA) – LIBRERIA FELTRINELLI (VIA GHIBELLINA) – LIBRERIA LA GILDA DEI NARRATORI (VIA ETTORE LOMBARDO PELLEGRINO) – LIBRERIA MONDADORI (VIA CAVALIERI DELLA STELLA)

A FURCI SICULO: LIBRERIA CARTOLIBRANDO (VIA IV NOVEMBRE)



Le scuole che hanno già votato

La referente del comitato ringrazia le scuole che hanno già aderito al progetto facendo votare i propri alunni. “Archimede, Catalfamo, Minutoli, Modica, Verona Trento hanno già partecipato e abbiamo già un iter avviato con Ainis, La Farina, Jaci e Maurolico”, aggiunge la professoressa Lucifora.

Il precedente di successo: la Cripta del Duomo

Con il supporto di tutti è possibile replicare il risultato ottenuto con l’iniziativa analoga messa in piedi per la Cripta del Duomo di Messina, recentemente restaurata e riaperta dopo decenni di oblìo. Il comitato spera appunto di poter ottenere lo stesso successo.

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