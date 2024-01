Reggio. Completato il nuovo Centro di coworking giovanile alla galleria “Zaffino” VIDEO

Giuseppe Falcomatà: "Qui i ragazzi possano costruire il loro futuro lavorativo e realizzarsi nella nostra città"

REGGIO CALABRIA – Dopo la ristrutturazione e la riqualificazione sono pronti a una nuova vita i due immobili situati presso la galleria “Zaffino” a Reggio Calabria. Si tratta di beni confiscati alla criminalità organizzata, sui quali l’Amministrazione comunale ha attivato il progetto “Piano azione giovani – Fermenti in città” con fondi Poc, per la creazione di un Centro giovanile di aggregazione e uno spazio di co-working. Per la ristrutturazione, e per le attività che si svolgeranno nel centro e le attrezzature, è previsto un finanziamento di 750mila euro.