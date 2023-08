Reggio. Consorzio di Bonifica unico, Gentile (FI): “Una riforma rivoluzionaria” VIDEO - Tempostretto

Secondo la presidente della VI Commissione si è varata una riforma necessaria soprattutto perché in questi anni molte cose non hanno funzionato

REGGIO CALABRIA – Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato la nuova riforma sui consorzi di bonifica. La riforma è stata votata compatta dalla maggioranza di centrodestra a Palazzo Campanella, caratterizzata, come proposto dal presidente Roberto Occhiuto, dalla questione di fiducia posta per ricevere un mandato chiaro dalla maggioranza di centrodestra. “Una riforma rivoluzionaria – l’ha definita Katya Gentile, presidente della VI Commissione consiliare ‘Agricoltura e foreste, Consorzi di bonifica, Turismo, Commercio, Risorse naturali, Sport e Politiche giovanili – che si basa su un unico centro di costi, mantenendo la prossimità, attraverso i comprensori di bonifica, di tutti quei macro settori che vanno dalle gare, alle progettazioni alle riscossione dei ruoli fondamentali, per la gestione dell’intero territorio calabrese . Una riforma necessaria – ha concluso il consigliere regionale di Forza Italia – soprattutto perché in questi anni molte cose non hanno funzionato, a partire da alcune amministrazioni consortili “allegre”, oltre a delle responsabilità da parte della Regione Calabria”.