Reggio. Il centrodestra calabrese si è ritrovato lo Teatro Cilea per i 2 anni del Governo Meloni VIDEO

Alla manifestazione hanno partecipato tutti i maggiori esponenti della coalizione, insieme alla ministra Roccella

REGGIO CALABRIA – Al Teatro Cilea, il centrodestra calabrese ha celebrato i due anni del Governo Meloni. Qui, si sono ritrovati tutti i leader calabresi, non solo per elencare tutti i vari traguardi che il Governo di Centrodestra ha raggiunto in questi primi due anni ma anche per annunciare i prossimi obiettivi che si è posta la colazione di centrodestra in Calabria. Alla manifestazione hanno partecipato tutti i maggiori esponenti della coalizione, insieme alla ministra Roccella, deputata eletta in Calabria, ed al presidente della Regione, Roberto Occhiuto.