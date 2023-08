Reggio. "Pagliacci" conquista l'Arena dello Stretto e pubblico in visibilio VIDEO - Tempostretto

“Pagliacci”, dramma capolavoro di Ruggero Leoncavallo, ha letteralmente ammaliato l’Arena dello Stretto, piena oltre ogni più rosea aspettativa

REGGIO CALABRIA – “Pagliacci”, dramma capolavoro di Ruggero Leoncavallo, ha letteralmente ammaliato l’Arena dello Stretto, piena oltre ogni più rosea aspettativa. Apprezzatissime, sono state le musiche e le voci dell’Orchestra del teatro e del coro lirico “Francesco Cilea”, applausi a non finire per il tenore Walter Fraccaro, la soprano Elena Sabas, per la possente presenza scenica di Cesare Kwon, Raffaele Facciolà e Davide Benigno.

“Uno spettacolo entusiasmante, positivo, di grande qualità”. Ha commentato il consigliere metropolitano delegato alla Cultura, Filippo Quartuccio, definendolo un appuntamento veramente importante per il territorio dettato dalla contingenza dando una nuova vita al comparto della lirica.

I ringraziamenti alla Città Metropolitana sono arrivati da Alessandro Tirotta, maestro concertatore e direttore d’orchestra, che ha espresso un forte apprezzamento per “il lavoro portato avanti dal sindaco facente funzioni, Carmelo Versace, e dal consigliere delegato Quartuccio”. “Il loro impegno nei confronti della lirica – ha spiegato – è il segno tangibile dell’attenzione e della voglia di riscatto culturale per una città che lo merita”.

Il maestro Tirotta ha, quindi, ripercorso le tappe che hanno portato alla messa in scena del dramma di Leoncavallo, a testimonianza dell’attività imponente messa in campo dalle istituzioni proprio per promuovere la lirica: “L’Arena dello Stretto è tornata ad ospitare un grandissimo evento ad un anno dal successo riscosso da Norma di Vincenzo Bellini. E lo ha fatto con un’opera più sanguigna con l’intenzione di proporre un’azione scenica che, in precedenza, pur fra mille soddisfazioni, è comunque mancata”.

““Pagliacci” – ha spiegato entrando nel merito dello spettacolo – ha visto in scena un cast bellissimo, con voci selezionate apposta per i ruoli e, soprattutto, con la straordinaria partecipazione del tenore Fraccaro, per la prima volta sul palco di Reggio Calabria”. Un plauso, poi, è andato all’orchestra ed al coro lirico “Cilea”, che “hanno provato con una professionalità indiscutibile”.

“Insieme alle istituzioni – ha concluso Tirotta – abbiamo avviato un percorso virtuoso ed importante che, d’ora in avanti, ci vedrà impegnati con progetti rispetto ai quali l’intero comprensorio reggino potrà trarre soltanto buoni frutti”.