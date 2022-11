Reggio. Sabato, prende il via il Premio Rhegium Julii edizione 2022 - Tempostretto

Versace è intervenuto nel corso della conferenza di presentazione dello storico sodalizio promosso dal Circolo Culturale presieduto da Giuseppe Bova

REGGIO CALABRIA – “Il Premio Rhegium Julii è ormai divenuto nel tempo un evento di carattere internazionale. E’ un onore per noi poter presentare questo straordinario evento che rende certamente orgoglio al nostro territorio ed all’intera comunità del comprensorio metropolitano. Un ringraziamento speciale al Presidente Giuseppe Bova (intervistato per l’occasione) e al gruppo di studiosi ed intellettuali che brillantemente lo affiancano nell’organizzazione di quella che è diventata nel tempo una lieta consuetudine per il nostro territorio”. E’ quanto afferma il sindaco facente funzione della Città Metropolitana Carmelo Versace intervenendo quest’oggi nel corso dell’evento di presentazione del programma del Premio Rhegium Julii 2022, in programma il prossimo 26 novembre a Reggio Calabria. Le attività previste dall’evento sono state presentate dal Presidente del Circolo Culturale Rhegium Julii Giuseppe Bova.