Reggio. Sospesi ex medico e dirigente del Gom del reparto oncologico, somministravano falsi farmaci VIDEO - Tempostretto

Sono accusati anche di falsità materiale e ideologica, abuso d’ufficio e truffa. Sette le persone indagate. Riscontrata anche una truffa ai danni di Pfizer

REGGIO CALABRIA -I Carabinieri del Nas di Reggio Calabria a conclusione di un’articolata attività

investigativa hanno eseguito un’ applicazione della misura cautelare del “divieto temporaneo di esercizio della professione medica per la durata di mesi 12”, nei confronti dell’ex Primario dell’UOC di Oncologia del GOM (in carica fino allo scorso Settembre) e del suo vice, per i reati di Somministrazione di farmaci

guasti, Falsità materiale e ideologica, abuso d’ufficio e truffa. L’attività investigativa, condotta da marzo 2021 a Dicembre 2022 unitamente ai carabinieri del Nucleo AIFA e che vede complessivamente n. 7 soggetti indagati, trae origine dalla denuncia querela di un dirigente medico che aveva rilevato delle

anomalie sul diario clinico di un paziente oncologico. Durante l’indagine, sviluppatasi con intercettazioni telefoniche e ambientali, una complessa attività peritale, sequestro e analisi di oltre 300 cartelle cliniche, e

sommarie informazioni testimoniali, si è accertato che i due sottoposti: