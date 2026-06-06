Riapertura Celeste, Basile: “Il calcio torni agli antichi fasti” VIDEO

Il primo cittadino ha accompagnato di Bastardi di Scoglio alla scoperta del nuovo Celeste. Sulla situazione attuale: "La società ha fatto richiesta, la struttura è pronta e adeguata".

MESSINA – Una riapertura ufficiale sfruttando anche la presenza dei Bastardi di Scoglio ha fatto riscoprire il nuovo stadio Giovanni Celeste. Rinnovati gli interni con gli spogliatoi rifatti e altri due aggiunti per usufruire della palestra polivalente all’ingresso. Un doppio ingresso rinnovato per utilizzare il campo da calcio o in fruizione scuole la palestra, poi i lavori già completati in Curva Sud e Tribuna, si vorrebbe ancora rinnovare la Curva Nord ma la scadenza è il 30 giugno per i lavori del Pnrr e quel giorno ci sarà il collaudo amministrativo.

Il nuovo Celeste sorprende e fa piacere ritrovarlo in una posizione centrale della città anche se per le partite, spiega il sindaco, bisognerà rispettare certe disposizioni che potrebbero interessare anche la viabilità nei pressi dello stadio, si parla di circa sei metri intorno all’impianto. Nel frattempo allestita anche una zona ristoro lato tribuna leggermente al di sotto del manto erboso, ma a livello di spogliatoi, docce e sala stampa si viaggia spediti. La storica stanza di Ciccio Currò diventerà la sala stampa.

In mattinata hanno passeggiato per il campo Rossi, Catalano, Bellopede, Mancuso e tanti altri, il nipote di Currò, il figlio di mister Scoglio, insomma un momento anche per ritrovarsi, scherzare e ricordare gli antichi fasti, che il sindaco si augura torneranno. Tornando all’attualità la Acr Messina 1900 ha fatto richiesta per l’utilizzo per lo stadio in cui sarà possibile giocare fino alla Serie D, quindi sia in caso di Eccellenza che eventuali ripescaggio la squadra potrà effettivamente tornare al Celeste.

Le parole del primo cittadino Basile

“Mi auguro che il Messina – esordisce Basile – possa giocare qui e mi auguro un campionato diverso da quello in cui siamo precipitati dopo la retrocessione. La società ha già fatto richiesta, noi il 30 giugno completiamo il collaudo amministrativo. La struttura credo sia pronta e adeguata a far tornare il Celeste e il calcio a Messina agli antichi fasti”.

Posizione centrale vorrà dire più pubblico? “La normativa rispetto alla fruizione degli stadi prevede limitazioni intorno all’impianto – spiega il sindaco – andremo a verificare tutto e capiremo come gestirlo”.

Impianto polivalente. “Come da progetto Pnrr ci saranno due ingressi separati con possibilità di accedere al campo da calcio o alla palestra (pallavolo/basket, ndr), l’importante – conclude il sindaco Basile – è che abbiamo recuperato una struttura per la città”.

Articoli correlati