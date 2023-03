Riapre l’oratorio di Mili Marina: “Una piazza aperta per tutto il villaggio” VIDEO - Tempostretto

Dopo tre anni di stop per la pandemia inaugurato il nuovo locale nella parrocchia di San Paolino

MESSINA. Tre anni di stop dovuti alla pandemia, che sono serviti per realizzare importanti lavori di restauro e messa in sicurezza della struttura, è stato così inaugurato ieri a Mili Marina, il “nuovo” locale dell’oratorio della parrocchia di San Paolino, realizzato nel plesso dell’ex chiesa.

Uno spazio, che come ha voluto sottolineare padre Giuseppe Lonia: “Sarà un luogo d’incontro e di socialità, in un villaggio in cui purtroppo non esiste una vera e propria piazza”. Tantissimi i parrocchiani che hanno voluto essere presenti in un momento storico per il villaggio, a benedire i locali monsignor Cesare Di Pietro, presenti alla serata anche il presidente della I Municipalità Alessandro Costa, e i consiglieri Francesca Sciliberto e Nuccia Cammaroto.

Il ritorno con una commedia dopo lo stop da pandemia

Per inaugurare la ripresa delle attività, è stata rappresentata la commedia “Ruffiano per passione”, per la regia di Gianni Rizzo: “Dopo il periodo della pandemia, in cui abbiamo sofferto della mancanza della libertà” ha spiegato il dottore Rizzo “Abbiamo voluto rappresentare questo spettacolo che ci lascia con una domanda: ci sentiamo liberi e lo siamo realmente?”. Sul palco si sono alternati attori grandi e piccini, tra le risate della gente presente in sala. Buona la prima, per quello che può diventare realmente un luogo d’ incontro.