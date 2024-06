Ringo, ecco la spiaggia pulita e balneabile. Restano da rimuovere tre barche piene di rifiuti VIDEO

Posizionata una sola doccia e due mini isole ecologiche per gettare i rifiuti

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – A pochi giorni dalle operazioni di pulizia la spiaggia del Ringo è già frequentata da molti messinesi. Nel weekend è stata presa d’assalto da famiglie con ombrelloni, ma anche in un martedì mattina di giugno c’erano diverse persone a fare i bagno o prendere il sole. Un tratto di spiaggia completamente ripulito e allargato di una cinquantina di metri rispetto allo scorso anno. Un litorale che piace ai messinesi proprio perché a due passi dal centro città.

Eliminati i rifiuti e posizionate due mini isole ecologiche

Le barche dei pescatori sono state posizionate nelle aree delimitate dal Comune di Messina. Nelle scorse settimane erano stati posizionati nastri e cartelli per indicare dove e quando dovevano essere spostate le imbarcazioni. Sulla spiaggia lasciata libera però era rimasto di tutto: ingombranti, frigoriferi, copertoni di automobili e rifiuti di ogni genere. Sono stati gli operatori di Messina servizi nei giorni scorsi a fare pulizia. Poi sono state posizionate due mini isole ecologiche per differenziare i rifiuti anche quando ci si trova al mare. Restano da rimuovere solo tre barche abbandonate e piene di rifiuti. E anche questo angolo di degrado verrà eliminato nei prossimi giorni.

Una sola doccia per via dell’emergenza siccità

È stata installata una doccia da Amam, una soltanto per via dell’emergenza siccità. In totale le docce pubbliche posizionate da San Saba a Giampilieri, paese per paese, sono 15 a differenza dello scorso anno in cui erano 80. In più su ogni doccia è stato affisso un cartello che invita a non sprecare l’acqua e a non utilizzare sapone o shampoo sulle spiagge. Restano da completare le pedane e passerelle accessibili e poi tutte le spiagge di Messina saranno attrezzate e pronte per l’avvio della stagione estiva.

