Spiaggia del Ringo, via le barche entro il 6 giugno. Ecco l’area che dovrà essere liberata VIDEO

Cartelli e nastri per informare i pescatori. Così il tratto balneabile si allargherà di 100 metri

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Cartelli e nastro bianco e rosso per avvisare i pescatori e proprietari di barche. Un nuovo tratto della spiaggia del Ringo dovrà essere liberato da tutto quello che c’è adesso, che siano imbarcazioni o altro materiale usato per la pesca. Ci sarà tempo fino giovedì 6 giugno. Così recita l’avviso posizionato dalla Polizia municipale.

Così la spiaggia del Ringo si allargherà verso nord

“Liberare le aree e la spiaggia delimitate dal nastro bicolore destinate alla balneazione. Spostare le barche e tutte le altre attrezzature entro il 6 giugno 2024”, si legge sui cartelli gialli. Così la spiaggia del Ringo si allargherà di altri 100 metri. Le imbarcazioni dovranno essere spostate tutte ai lati di questa zona delimitata. Le barche che rimarranno in quest’area verranno poi rimosse. A partire dal 6 giugno, infatti, tutto ciò che resterà in questo tratto di spiaggia sarà tolto dagli operatori e dai mezzi di Messina servizi.

Posizionati i cestini per la differenziata, poi pedane e docce

Intanto sono stati posizionati i cestini colorati per la raccolta differenziata, in questa come in altre spiagge, e dalla prossima si inizierà con il montaggio delle pedane in legno, le passerelle accessibili per le persone con disabilità e le docce. Queste però saranno ridotte di molto rispetto all’anno scorso a causa della siccità che ha colpito la Sicilia. Se nell’estate 2023 sulle spiagge messinesi, da nord a sud, erano state posizionate 80 docce nuove e blu, quest’anno saranno 20.