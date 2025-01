Rione Taormina, demolito un altro pezzo di baraccopoli VIDEO

La seconda tranche di demolizioni riguarderà le baracche che costeggiano la caserma in via Ennio Quinto

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Quella di via Taormina è la baraccopoli più grande di Messina dopo Ritiro. Nel rione, infatti, vivono ancora più di 400 famiglie. Ecco perché cancellarla completamente non sarà semplice e si procederà un pezzo alla volta. Il primo è proprio quello che si sta buttando giù in questi giorni. Le ruspe sono entrate in azione lo scorso 2 dicembre e stanno ancora lavorando. Si tratta di una decina di baracche, tutte abbandonate e piene di rifiuti. Contemporaneamente quindi si demolisce e si fa pulizia nell’area che si affaccia sulla via Adolfo Celi.

Prossima tranche di demolizioni in via Ennio Quinto

La prossima tranche di lavori riguarderà le baracche che costeggiano la caserma di Minissale in via Ennio Quinto. Una strada strettissima abitata da una decina di famiglie che attendono da anni che arrivi una casa anche per loro. Qui i cittadini lottano ogni giorni con pezzi di muro che cadono, pali della luce piegati e la stradina che ad ogni pioggia si allaga e diventa un fiume.

Una via collegherà zona sud e nuova Don Blasco

La demolizione di queste case consentirebbe anche la realizzazione di una via di collegamento fra la zona sud di Messina e la nuova via Don Blasco. Un progetto che il Comune di Messina ha già pronto e l’Ufficio del commissario sta acquistando le case da assegnare alle famiglie che abitano qui.