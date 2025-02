Consegnati i lavori di demolizione di 10 baracche in via Bonsignore FOTO e VIDEO

Le famiglie che le abitavano hanno avuto una casa popolare, via all'abbattimento di baracche esistenti da 60 anni

MESSINA – Consegnati questa mattina all’impresa Luvitiem i lavori di demolizione e bonifica delle baracche di via Bonsignore, alla presenza del sub commissario al risanamento Marcello Scurria, del direttore dei lavori ingegner Giuseppe Morganti e, per la struttura commissariale, dell’architetta Grazia Marullo e del geometra Ignazio Di Giuseppe.

Nei mesi scorsi sono state assegnate nuove case alle famiglie aventi diritto e residenti nelle dieci baracche che da oltre 60 anni erano presenti in via Bonsignore.

La demolizione delle baracche in una delle zone nevralgiche della città, all’incrocio con via Bonino, consentirà il recupero del rilevato ferroviario dell’ex linea Messina-Palermo.

