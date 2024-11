Risanamento, Zona falcata e Ponte. Siracusano: “Messina cambierà davvero” VIDEO

"Mi davano della pazza ad affrontare questi temi in Parlamento ma i risultati mi hanno dato ragione"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – La sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano visita le baraccopoli di Messina insieme al presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta Alessandro Battilocchio. Soddisfatta per i risultati che la città sta raggiungendo sul fronte del risanamento, uno dei progetti che le sta più a cuore per Messina. Ma è stata anche l’occasione per tornare a parlare della riqualificazione della Zona falcata e del Ponte sullo Stretto.

“Mi davano della pazza ma i risultati mi hanno dato ragione”

“Mi davano della pazza ad affrontare questi temi appena arrivata in Parlamento ma i risultati mi hanno dato ragione”, dichiara Siracusano. “Per la zona falcata sono arrivati i primi 20 milioni e dobbiamo lavorare affinché arrivino altre risorse”. E sul Ponte: “Il parere positivo della commissione Via aprirà definitivamente le porte a questa infrastruttura che sarà strategica per il nostro territorio e cambierà tutto”.

