Messina. Siracusano: “20mln per la Zona falcata sono realtà”

La sottosegretaria commenta il via libera del Cipess e annuncia: "Entro fine anno i lavori"

MESSINA – “Un percorso lungo, faticoso, pieno di ostacoli, nato durante la scorsa legislatura con l’approvazione di un mio emendamento. E che adesso si concretizza definitivamente. I 20 milioni per la bonifica della Zona falcata sono finalmente realtà. Un risultato straordinario che Messina attendeva da decenni”. Così si pronuncia Matilde Siracusano, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia.

“Entro fine anno i lavori con soggetto attuatore l’Adsp”

Mette in evidenza la sottosegretaria: “Il via libera del Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) a queste importantissime risorse – con la firma ufficiale del ministro Giorgetti, dopo l’ok del ministro Fitto – ha chiuso il cerchio e permetterà entro fine anno di avviare i lavori per la bonifica dell’area. Un risultato straordinario, che Messina attendeva da decenni. Ringrazio il mio partito, Forza Italia, e l’intera coalizione di centrodestra che negli ultimi anni hanno sostenuto questa mia battaglia per la città peloritana. E auguro buon lavoro all’ammiraglio Antonio Ranieri, commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto (Adsp), soggetto attuatore degli interventi, che stanzierà ulteriori 1,3 milioni di euro per l’area. Il recupero della Real Cittadella – una zona stupenda e dalle enormi potenzialità – deve rappresentare la rinascita per Messina e deve essere occasione di riscatto per i messinesi. Adesso abbiamo una grande opportunità e la città dovrà essere in grado di coglierla fino in fondo”.