Roccella Jonica. Giunti nel Porto delle Grazie i 210 migranti soccorsi dalla Guardia Costiera VIDEO - Tempostretto

ROCCELLA JONICA – Questo pomeriggio, come anticipato in un precedente articolo, 210 migranti sono arrivati nel porto di Roccella Ionica, nella Locride. Altri 80, facenti parte dello stesso gruppo, sono stati condotti a Crotone. I migranti, partiti nei giorni sorsi dalla Turchia, in gran parte pakistani, sono stati soccorsi da due motovedette della Guardia Costiera a circa cento miglia dalla costa mentre erano a bordo di un peschereccio con i motori in avaria. I migranti, giunti nel Porto delle Grazie, sono stati temporaneamente sistemati nella tensostruttura gestita dai volontari della Croce Rossa, della Protezione Civile e da una equipe di Medici senza frontiere.