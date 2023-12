Ruspe in azione a Fondo De Pasquale: dopo un anno di stallo ripartono i lavori VIDEO - Tempostretto

Si procederà prima con la rimozione dei rifiuti speciali e poi con la bonifica. In quest'area sorgeranno 60 nuovi alloggi

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – L’iter per il risanamento dell’ex baraccopoli di Giostra prosegue. Fondo De Pasquale è stata sbaraccata già da qualche anno, l’area è stata recintata ma qualcuno ha continuato a buttarci all’interno rifiuti di ogni genere. Tutt’intorno, ancora oggi, ci sono discariche abusive qua e la. La ditta che ha eseguito i lavori di abbattimento delle vecchie casette ha raccolto dei cumuli di immondizia che finalmente, dopo un anno, verranno rimossi. Si dovrà fare uno smaltimento speciale per via dei materiali presenti e poi si procederà con la bonifica dell’intera zona.

Prima di costruire l’area andrà bonificata

Dalle indagini di caratterizzazione eseguite sul terreno, infatti, è emerso che l’area è inquinata e prima di costruire sarà necessario scavare e togliere circa due metri di terra. Solo dopo si procederà con la costruzione dei 60 nuovi alloggi previsti dal progetto. Il vice presidente e il vicario della V Municipalità, Giuseppe Puglisi e Giulio Fragale, raccontano a che punto è l’iter per la riqualificazione dell’ex baraccopoli di Fondo De Pasquale.

Ad eseguire i lavori è l’impresa Cericola, sul posto insieme agli operai c’era il direttore tecnico di cantiere Daniele Picci.