Via le baracche ma non rifiuti e topi: Fondo Saccà resta immersa nel degrado VIDEO - Tempostretto

Un difficile post risanamento. Gli abitanti delle casette temono il rischio di grossi incendi. Ecco le immagini dell'ultimo intervento dei Vigili del fuoco

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Via le baracche ma non il degrado. Fondo Saccà, a poco più di un anno dall’inizio dello sbaraccamento, resta intrappolata fra i rifiuti. Discariche che vengono alimentate giorno dopo giorno, in cui viene gettato di tutto. Poltrone, sacchetti di rifiuti non differenziati, copertoni, legno, materiale di risulta. C’è davvero di tutto, anche grossi topi che si aggirano indisturbati a caccia di cibo.

Ancora a fuoco le discariche abusive

Cumuli di rifiuti che spesso prendono fuoco. Nemmeno 48 ore fa, il 17 gennaio, l’ultimo intervento da parte dei Vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Ecco come si presenta oggi la discarica bruciacchiata. Fra il forte odore di bruciato e i ratti che scorrazzano alcuni residenti raccontano la situazione di degrado in cui sono costretti a vivere, nonostante le operazioni di risanamento.

“Temiamo i grossi incendi. Discarica vicina a deposito bus”

Un anno fa, infatti, iniziavano le operazioni di abbattimento delle vecchie baracche che si affacciavano sulla via Don Blasco. Oggi parte dell’area gode di nuove costruzioni con tanto verde intorno, ma ad un passo dall’area pulita insiste la grande discarica. Una condizione igienico-sanitaria critica alla quale si aggiunge la costante preoccupazione da parte degli abitanti delle casette vicine. “Temiamo i grossi incendi. La discarica poggia sul muro esterno di un grande deposito di pullman e quindi molti litri di gasolio”, raccontano.

I cittadini chiedono inoltre il ripristino della telecamere per beccare chi alimenta la discarica. La condizione di emergenza è stata segnalata alla Polizia municipale e Messina Servizi interverrà per ristabilire decoro nell’area.