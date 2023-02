Ruspe in azione alla Badiazza: i lavori ripartono VIDEO - Tempostretto

Mezzi meccanici all'opera intorno alla Chiesa Santa Maria della Valle, un luogo simbolo di Messina da ritrovare, curare e scoprire

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – Le finestre restano rotte e la vegetazione tutta intorno all’area resta rigogliosa, ma alla Badiazza qualcosa si muove. Dopo mesi in cui non si è visto più nessuno, come raccontava un paio di settimane fa l’ex concessionario della Chiesa Santa Maria della Valle, Matteo Allone, è arrivato l’ok dalla Soprintendenza ai Beni Culturali per far ripartire i lavori, quantomeno nella parte esterna dell’antica chiesa, che risale all’epoca normanna.

Nel silenzio di pace che regna intorno alla Chiesa Santa Maria della Valle, quindi, adesso si sente soltanto il suono delle ruspe in azioni, che potrebbero ridare nuova vita a una delle aree più antiche della città, da rivalorizzare in chiave turistica e culturale. Si lavora tutto intorno alla struttura, mentre le impalcature all’interno restano lì e si spera saranno riutilizzate nel più breve tempo possibile. Che sia la volta buona per la Badiazza di risorgere? Ciò che si sa, è che si riprende a lavorare.

