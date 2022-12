Sapori ed atmosfere antiche nel presepe vivente di Santo Stefano Medio VIDEO - Tempostretto

L’evento verrà riproposto nei giorni 29 e 30 dicembre, 5 e 6 gennaio 2023, dalle 18 alle 21:30

MESSINA. Un borgo fatto di viuzze e cortili, un villaggio dalle sembianze di un presepe, l’ambientazione giusta per ospitare la rappresentazione vivente della nascita di Gesù. Santo Stefano Medio si è trasformato per un pomeriggio in una piccola Betlemme, facendo rivivere ai numerosi visitatori sapori e sensazioni antiche.

L’evento organizzato dalla parrocchia Santa Maria dei Giardini, è stato riproposto per la prima volta dopo la pandemia. Il percorso si snoda nella parte più antica del villaggio (accessibile per intero anche ai disabili). Si susseguono le scene natalizie dei vangeli, dal palazzo di Erode all’arrivo dei Re Magi, passando dalla rappresentazione di antichi mestieri ospitati dentro le antiche abitazioni, luoghi che il tempo sembra non aver modificato. Il falegname, la taverna, le lavandaie intente nel loro lavoro al vecchio lavatoio. All’interno del percorso, è possibile gustare prodotti locali, salsiccia, ricotta, pizzette, vino. Il presepe verrà riproposto nei giorni 29 e 30 dicembre, 5 e 6 gennaio 2023, dalle 18 alle 21:30.