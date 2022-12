Sciopero Atm, i sindacati: "Adesione di circa 90 autisti. Il re è nudo" VIDEO - Tempostretto

La manifestazione di 4 ore ha avuto un'adesione "dell'80 per cento sul gommato e del 100 per cento sul tram"

MESSINA – “Il re è nudo”. Questo è quanto dichiarato dai sindacati durante lo sciopero degli autisti di Atm Messina, dalle 16 alle 20 di oggi. Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa, Cisal, Ugl e Orsa parlano di 90 autisti circa aderenti alla manifestazione, con una adesione dell’80 per cento sul gommato e del 100 per cento sulla linea tranviaria.

I sindacati: “Seconda dimostrazione dei lavoratori”

“Seconda dimostrazione data dai lavoratori in maniera compatta – dichiarano Filt Cgil Uiltrasporti Faisa Cisal Ugl e Orsa – ma numerose le soppressioni di bus anche prima dell’inizio dello sciopero. Infatti le tensioni e le proteste all’interno di Atm si percepiscono chiaramente anche prima delle 16 con interi villaggi rimasti scoperti dal servizio per intero, con turni di lavoro straordinario non effettuato, legittimamente, dai lavoratori. Così dalle 11.43 in poi le linee 10-20-24-27-30-11-9-7, che servono le zone sud e nord della città, sono rimaste in deposito”.

“Il re è nudo”

“Il re è nudo – proseguono – e l’evidenza che, senza straordinario, restino decine di linee scoperte anche prima dello sciopero è segnale di un’azienda che non sa gestire un piano esercizio calibrato sulle necessità della città, con le risorse a disposizione. Lo abbiamo segnalato ma il management ha sempre snobbato le indicazioni sindacali e un confronto serio sul piano esercizio, dato alla città e ben remunerato. In attesa dei numeri dell’azienda, frutto delle ulteriori esternazioni del presidente (i sindacati sostengono che l’azienda ridimensionerà l’adesione, n.d.r.), ringraziamo i lavoratori che sostengono la protesta”.

I sindacati dichiarano di restare vigili a tutela di “chi ha liberamente manifestato il proprio disagio lavorativo. E al sindaco Basile sollecitiamo risposta alla lettera aperta dei lavoratori e anticipiamo che la lotta non finirà senza le risposte che ci attendiamo”.

