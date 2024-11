Tentano di occupare una baracca sigillata a Fondo Garufi: immediata la demolizione VIDEO

Il sub commissario al risanamento Marcello Scurria: "Non si ripeterà quanto accadeva in passato"

MESSINA – Qualcuno ha tentato di occupare una baracca sigillata dopo l’assegnazione della casa a una famiglia con persone fragili. È successo a Fondo Garufi e a raccontare l’episodio è stato l’ufficio del sub commissario al Risanamento Marcello Scurria, che ha spiegato come si stia già procedendo alla demolizione della struttura. L’assegnataria ha denunciato la violazione della sigillatura alle autorità competenti. Scurria, intanto, ha affermato: “Avviso ai naviganti, ricordiamo che la nuova legge prevede pene severe per i reati di occupazione abusiva di immobile pubblico. Non si ripeterà più quanto accadeva in passato”.