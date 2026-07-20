 Torre Faro, arrivano i dossi in via Circuito

Torre Faro, arrivano i dossi in via Circuito

Redazione

Torre Faro, arrivano i dossi in via Circuito

lunedì 20 Luglio 2026 - 14:00

In fase di installazione i dispositivi per aumentare la sicurezza

Sono iniziati i lavori in via Circuito per l’installazione di attraversamenti pedonali rialzati, un intervento atteso e carico di significato. La strada, teatro qualche mese fa della tragica morte della giovane Giulia Scimone, uccisa da un motociclista, diventa ora simbolo di un impegno concreto per la sicurezza stradale e per evitare che simili tragedie si ripetano.

L’intervento, che prevede non solo i dossi ma anche il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, mira a rallentare la velocità dei veicoli e a garantire maggiore visibilità e protezione ai pedoni.

Stamattina i lavori in corso, con gli operai impegnati a posizionare i moduli prefabbricati che costituiranno gli attraversamenti rialzati. Un segno tangibile di un cambiamento necessario, un impegno che va oltre la semplice infrastruttura e che tocca la coscienza di tutti.

L’installazione dei dossi in via Circuito è un monito a non abbassare la guardia e a continuare a lavorare per una cultura della sicurezza stradale basata sul rispetto delle regole e sulla tutela della vita umana. Un piccolo passo, ma carico di speranza per un futuro in cui tragedie come quella di Giulia Scimone non debbano più accadere.

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