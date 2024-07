Torre Faro, il mare oltre cancelli e rifiuti. E le ruspe abbattono l’ex discoteca The Last Beach VIDEO

Sta scomparendo la vecchia struttura privata. Rimangono però in piedi le barriere sulla spiaggia di via Senatore Arena

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Si contano sulle dita di una mano i varchi che consentono di raggiungere la spiaggia in via Senatore Arena. Poco dopo il Pilone di Capo Peloro c’è una via in cui il mare è quasi del tutto irraggiungibile.

Lo si vede attraverso cancelli, muri e giardinetti privati. C’è poi una vecchia proprietà abbandonata che è diventata una mini discarica abusiva vista mare. Ci sono sacchetti pieni di rifiuti di ogni genere, copertoni di automobili e vari ingombranti. Uno spettacolo indecoroso a pochi passi dal mare.

Addio al locale protagonista di tante notti d’estate

Alla fine della via una ruspa sta buttando giù ciò che resta dell’ex discoteca The Last Beach, poi diventato ristorante Calasole. Sta scomparendo la struttura privata che per molti anni è stata frequentata dai giovani messinesi nelle notti d’estate.