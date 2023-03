Torrenti ripuliti, ma i rifiuti restano lì VIDEO - Tempostretto

Ad oltre un mese di distanza dalla fine degli interventi, buste di plastica e ingombranti si trovano ancora ai bordi delle fiumare, delimitati con rete da cantiere

MESSINA. Continuano i lavori di pulizia e sagomatura dei torrenti messinesi, uniti alla raccolta dei rifiuti depositati sull’alveo. Dopo la ruspa però i rifiuti restano lì. Da numerosi segnalazioni che ci sono pervenute, si evince come ad oltre un mese di distanza dalla fine degli interventi, buste di plastica e ingombranti si trovino ancora ai bordi delle fiumare, delimitati con rete da cantiere. Si sono create così di fatto delle discariche, perché nel frattempo in alcuni punti, la gente ne ha approfittato per rimpinguare l’ammasso con nuove buste. Nel torrente Santo Stefano un cumulo è stato dato alle fiamme, a San Filippo la rete è stata distrutta dalle intemperie, con le buste sparse di nuovo sul greto. Quando s’interverrà per rimuovere questa spazzatura già raccolta? Nuove discariche, ma con la rete arancione!