Tra musica e sport, l’attesa per Roose si fa festa: il villaggio Red Bull anima Capo Peloro VIDEO

Campi per il beach volley, biliardini, sdraio e bevande: l'attesa dell'arrivo del funambolo

di Silvia De Domenico

MESSINA – L’impresa storica di Jaan Rose è in corso. Il funambolo estone è partito da più di un’ora e mezza dalla sponda calabrese ed è atteso sul Pilone di Torre Faro nelle prossime 2-3 ore. Intanto sulla spiaggia di Torre Faro si è animato il villaggio Red Bull. Sdraio, ombrelloni e cuscinoni per rendere più piacevole l’attesa. Poi campi da beach volley e biliardini per chi vuole intrattenersi giocando. E un banco bar in cui viene offerta la bevanda a chi sta popolando il villaggio.

Il 32enne Rose si è già lasciato alle spalle oltre metà del percorso (iniziato da due ore). Per arrivare alla fine ne dovrà attraversare 3.600 di km. Tutto su una fune di meno di due centimetri, sotto il sole e con il vento dello Stretto. L’impresa era stata rimandata proprio per la presenza dei forti venti che attraversano Messina. C’è grande attesa per l’arrivo dell’atleta dei record.

