Tram e mobilità, Mondello: "Continua il progetto generale. Penso al lavoro, non alle chiacchiere" - Tempostretto

Il vicesindaco commenta il quarto tram riqualificato e torna sulle polemiche: "Legittime se costruttive. Ma cerchiamo di volere più bene alla città"

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Matteo Arrigo



MESSINA – Grande soddisfazione in casa Atm per la presentazione della quarta vettura tramviaria riqualificata, decorata con le splendide opere realizzate dagli studenti dell’istituto La Farina-Basile. Il tram sarà subito attivo e mostrarlo alla città è stata l’occasione per tornare a parlare di viabilità e degli obiettivi a lungo termine non soltanto dell’azienda ma anche dell’amministrazione.

Mondello: “Sì a critiche costruttive, non dissacratorie”

Il vicesindaco e assessore alla mobilità, Salvatore Mondello, spiega: “Stiamo continuando in maniera incessante a lavorare sul progetto generale. Ragioniamo sulla mobilità a tutto tondo, la nostra strategia è iniziata nel 2018. Le polemiche? – aggiunge riferendosi agli scontri (verbali) delle ultime settimane con i sindacati su diversi temi – Sono abituato al lavoro e non alle chiacchiere”.

Precisa il vicesindaco: “Le critiche sono legittime, fanno parte del ruolo che i sindacati intendono ascriversi, ma ritengo che la città e i cittadini meritino tranquillità e che il progresso e le innovazioni avvengano per step. Sugli interventi parto dal presupposto che se un tecnico mi certifica che è tutto in ordine non vado a sindacare. Non vuole essere una polemica, ma un invito a cercare di volere più bene alla città, con critiche costruttive e non dissacratorie”.

Mondello: “L’amore dei ragazzi in questa serigrafia”

Mondello prosegue e ringrazia Atm: “Sta facendo uno sforzo enorme, ricordate da dove siamo partiti e dove siamo. Cerchiamo di non piangerci addosso e registrare le notizie positive, volendo bene alla città e facendo emergere le qualità”. Il vicesindaco ringrazia anche gli studenti: “La novità non è la consegna del tram ma il sodalizio e la sinergia con la scuola. I ragazzi sono il centro di tutto e sono il nostro futuro. Ora cominciano a partecipare alla costruzione della città. Può sembrare una banale serigrafia, ma invece significa amare la propria città e dimostrarlo con l’arte. La sinergia con l’istituto Basile ci porta a cominciare a vedere Messina con occhi diversi”.

Le polemiche sul binario unico

Poi l’ormai celebre binario unico, sul quale è aperto un dibattito con pareri divergenti, compresi alcuni tecnici: “Quando si parla bisogna avere contezza di ciò di cui si parla. Se dei progettisti che hanno ricevuto l’incarico ci assicurano che la tempistica non solo non cambia in peggio ma migliora, trovo sterile e inutile la polemica”.

Mette in risalto il vicesindaco: “Aggiungo che le due aree interessate erano fiori all’occhiello. Se si interviene con una riqualificazione urbanistica e ingegneristica, certificata dai professionisti che hanno tracciato la linea del tram all’origine e non da noi, è diverso. La polemica sterile non serve. Interventi costruttivi sì e abbiamo già dato modo di mostrare di accettare i consigli quando sono nella direzione giusta”.

Campagna ringrazia la scuola Basile

Soddisfatto anche il presidente dell’Atm Campagna, che si rivolge agli studenti: “I bozzetti erano ancora più belli rispetto a ciò che stanno vedendo, ma li abbiamo dovuti adattare alle porte e al tram. Sono straordinari e con loro continueremo a collaborare. Lo faranno all’interno del Cavallotti, dove ci sono i pilastri coperti. La sinergia con loro è importante e li ringraziamo”.

