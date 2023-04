Turisti a Largo Minutoli, ma la sosta per bus e trenini resta lontana. Gli operatori protestano VIDEO - Tempostretto

I 4 stalli gialli in piazza non sono ancora stati assegnati: "Sulla carta non esistiamo, siamo qui abusivamente"

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Il nuovo Infopoint di Largo Minutoli accoglierà migliaia di croceristi da qui alla fine della stagione. All’interno della piazza, oltre al chiosco in ferro battuto di Comune e Atm, sono presenti degli stalli quadrati di colore giallo dedicati agli operatori del settore turistico. Quattro in particolare sono destinati alle compagnie di bus e trenini, o meglio saranno perché ancora non sono stati affidati.

Operatori turistici: “Oggi siamo qui abusivamente”

“Noi oggi siamo qui con il nostro banchetto informativo ma sulla carta non esistiamo, siamo qui abusivamente“, dicono Tonino Puleo, Massimo Vita e Antonello Pellegrino. E continuano: “Senza contare che gli stalli sono 4 e noi operatori di più, quindi qualcuno rimarrà fuori”.

“I passeggeri all’arrivo in città non ci vedono”

Lamentano poi la troppa distanza dal nuovo punto di arrivo dei turisti alle aree di sosta dedicate ai loro mezzi. Questi stalli, della durata massima di 15 minuti, sono rimasti collocati in via Garibaldi e via Cesare Battisti. “I nostri bus scoperti e i trenini si trovano a un chilometro dall’infopoint, quindi i passeggeri delle navi non ci vedono“, spiegano i rappresentanti delle compagnie.

Le risposte dell’amministrazione

Nella giornata inaugurale della stagione croceristica messinese hanno avuto un confronto con l’assessore alla Cultura e al Turismo Enzo Caruso. Gli operatori chiedono di lavorare in sicurezza e nella legalità e l’amministratore ha risposto: “Sono stati ascoltati anche dall’assessore alla Viabilità Salvatore Mondello e dal sindaco Federico Basile, si sta lavorando per trovare una soluzione“, conclude Caruso.