Un problema di fogna in via Bombara VIDEO

Un cittadino chiede un intervento che ponga fine definitivamente al disagio

Segnalazione WhatsApp al 266.8726275: “Fognature piene in via Salvatore Bombara. Intervengono per aspirare e richiudono i pozzetti. Sapendo di non risolvere la situazione, in quanto a valle ci saranno pozzetti o tubature piene. Si accontentano di farsi richiamare per sfinire l’utente senza risolvere definitivamente il problema. I tubi di scolo non si vedono malgrado l’intervento di un giorno fa. Il tombino si sta riempiendo nuovamente. Lo vogliamo risolvere questo problema?”.

Segnaliamo alle istituzioni.