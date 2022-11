Università di Messina. "I giovani protagonisti in Europa nonostante la guerra" VIDEO - Tempostretto

La parola all'esperto, Francesco Tufarelli, in occasione di una giornata dedicata all'anno europeo dei giovani

MESSINA – “2022, anno europeo dei giovani. Protagonisti dell’integrazione europea?”. Francesco Tufarelli è direttore dell’Ufficio per il coordinamento delle politiche dell’Unione Europea e oggi, martedì 22 novembre, è intervenuto a Messina nell’aula “Buccisano”. L’occasione una giornata promossa dal dipartimento di Scienze politiche e giuridiche dell’Università di Messina, con responsabile la professoressa Anna Pitrone.

Sottolinea l’ex direttore Affari pubblici di Sky, che ora lavora alla presidenza del Consiglio dei ministri: “I giovani saranno sempre più protagonisti delle politiche europee, con nuove opportunità, in un rapporto strategico con le Università. In questo quadro oggi la sfida è ancora più grande a causa della guerra e del clima che è si creato in Europa. Ma non bisogna demordere e dobbiamo tutti spingere perché ogni anno sia ricco di prospettive per le nuove generazioni”.

Il programma

2022 – ANNO EUROPEO DEI GIOVANI

PROTAGONISTI DEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA?

Ore 9.30

Saluti Istituzionali

Prof. Giovanni Moschella, Prorettore vicario dell’Università di Messina

Prof. Mario Calogero, Direttore Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche

Dott.ssa Loriana Maimone Ansaldo Patti, Responsabile del CDE Università di Messina

Introduce: Cons. Francesco Tufarelli, Direttore dell’Ufficio per il coordinamento delle politiche

dell’Unione Europea

Presiede: Prof.ssa Lina Panella, Università di Messina

Relazioni

Prof. Gianluca Contaldi, Università di Macerata

NextGenerationEU e nuove generazioni

Prof.ssa Valeria Di Comite, Università di Bari

L’istruzione nell’UE: volano per promuoverne i valori

Prof.ssa Teresa Maria Moschetta, Università Roma Tre

I giovani e la sostenibilità ambientale: quali prospettive dall’UE?

Interventi programmati

Ore 15.00

Tavola Rotonda

Coordina: Dott. Giacomo D’Arrigo, Associazione Erasmo

Dott.ssa Lucia Abbinante, Agenzia Nazionale Giovani

Ass. Carlotta Previti, Comune di Messina

Dott. Giuseppe Lucchese, Università di Messina

Dott.ssa Maria Molica Lazzaro, EUROPE DIRECT Nord-est Sicilia