Viale Europa, riparte il cantiere. Mondello: "Caos per i parcheggi nella rotonda" - Tempostretto

Il vicesindaco sottolinea l'importanza dell'opera e chiede ai cittadini un cambio di "approccio culturale"

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – La Messina che cambia volto passa dal nuovo Viale Europa, snodo cruciale del centro città, dove gli operai hanno ripreso a lavorare. Sia nella parte centrale sia lateralmente i cantieri sono ripartiti e si tenta di capire le tempistiche con cui verranno portati a termine i lavori. Intanto il Viale Europa resta sempre uno dei maggiormente interessati in chiave traffico. Il vicensindaco e assessore ai Lavori pubblici Salvatore Mondello sottolinea come a pesare sul caos veicolare non siano i cantieri ma l’uso che i cittadini fanno della rotatoria.

Mondello: “Rotatoria usata male”

“Diciamo che questo del Viale Europa è sicuramente il tratto più complesso – spiega il vicesindaco Salvatore Mondello – ma bisogna fare chiarezza sui parcheggi. La confusione non si crea per il cantiere ma per la rotatoria che non viene sempre usata in maniera opportuna. Qui parliamo di civiltà: spesso ci sono parcheggi selvaggi anche all’interno stesso della rotonda e non sempre si rispettano le modalità di inserimento nella rotatoria”.

“Cambiare approccio culturale”

“Il parcheggio sarà fondamentale – continua Mondello -. Vorrei ricordare che per la sua precedente conformazione avrebbe dovuto essere utilizzato in maniera parallela, ma tutti lo usavano in modo improprio, parcheggiando a spina di pesce. Questo determinava problematiche relative alla pericolosità e al restringimento della carreggiata. E sia chiaro: la realizzazione di questi parcheggi non diminuisce la sezione stradale, che resta per com’era. Ma deve cambiare l’approccio culturale dei cittadini. Mi riferisco a doppie e triple file davanti a bar e tabacchini. Spesso e volentieri si riscontrano situazioni del genere”.

