Viale Giostra, tornano le mini discariche a cielo aperto VIDEO

Cumuli di rifiuti e ingombranti rendono impraticabili i marciapiedi
MESSINA – Piccole discariche a cielo aperto continuano a deturpare il Viale Giostra, una delle principali arterie della città. Sacchi di spazzatura, materassi e vecchi mobili si accumulano lungo marciapiedi e spazi pubblici, trasformando la zona in un luogo di degrado.
Nonostante le continue e persistenti segnalazioni da parte di consiglieri comunali, come Giandomenico La Fauci, della quinta municipalità e dei residenti, la situazione non accenna a migliorare. I cittadini denunciano da tempo l’assenza di controlli e interventi rapidi, mentre il problema si ripresenta ciclicamente.
Gli abitanti lamentano non solo un danno all’immagine del quartiere ma anche un rischio igienico-sanitario. Molte mini discariche, infatti, sono state bruciate compromettendo la salubrità dell’aria. I cittadini chiedono interventi urgenti per liberare il Viale Giostra dalle microdiscariche e restituire decoro al quartiere.
Le foto sono davvero eloquenti : i carrellati, numericamente sono troppo pochi. Inoltre mancano le fototrappole per poter individuare i veri responsabili.
UN PRESIDIO FISSO DELL’ ESERCITO VISTO CHE I VIGILI URBANI NON HANNO UNITA’ DISPONIBILI PER COME MI HANNO DETTO IN UNA SEGNALAZIONE E VEDIAMO SE NON LA FINISCONO!!!!!
” Tornano ” ?
Veramente non sono mai andate via. E’ una continua dimostrazione di inciviltà da parte dei soliti ignoti a cui non importa nulla della raccolta differenziata, non importa nulla dell’igiene e della salubrità dell’aria che respirano.
Non si ha il tempo di vedere una zona-discarica liberata che immancabilmente il getto ricomincia.
Però se questo succede vuol dire che non sono stati presi provvedimenti adeguati per eliminare questa infamia per la città.
Sindaco – Assessori, occorre usare le maniere forti? Si? Allora fatelo.
NON LO FATE SAPERE AL SINDACO ! CHE CI RESTA MALE ! E’ IMPEGNATO A FAR CRESCERE I DIVERTIMENTI A MESSINA !!! DAI, UN PO’ DI COMPRENSIONE !!!