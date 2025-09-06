Viale Giostra, tornano le mini discariche a cielo aperto VIDEO

Cumuli di rifiuti e ingombranti rendono impraticabili i marciapiedi

MESSINA – Piccole discariche a cielo aperto continuano a deturpare il Viale Giostra, una delle principali arterie della città. Sacchi di spazzatura, materassi e vecchi mobili si accumulano lungo marciapiedi e spazi pubblici, trasformando la zona in un luogo di degrado.

Nonostante le continue e persistenti segnalazioni da parte di consiglieri comunali, come Giandomenico La Fauci, della quinta municipalità e dei residenti, la situazione non accenna a migliorare. I cittadini denunciano da tempo l’assenza di controlli e interventi rapidi, mentre il problema si ripresenta ciclicamente.

Gli abitanti lamentano non solo un danno all’immagine del quartiere ma anche un rischio igienico-sanitario. Molte mini discariche, infatti, sono state bruciate compromettendo la salubrità dell’aria. I cittadini chiedono interventi urgenti per liberare il Viale Giostra dalle microdiscariche e restituire decoro al quartiere.