VIDEO. Piove in classe, liceali di Giardini studiano in strada. Arrivano i tecnici dell'ex Provincia

di Carmelo Caspanello

GIARDINI NAXOS (23.11. 2018) – Ad ogni temporale piove nelle aule dell’Istituto d’istruzione superiore “Caminiti-Trimarchi” di Giardini Naxos (liceo scientifico e linguistico). Il tutto, nonostante i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti dall’ex Provincia. Gli studenti si dicono esasperati per le copiose infiltrazioni e da martedì hanno inscenato una protesta sfociata in uno sciopero ad oltranza.

Ieri e oggi si sono organizzati in gruppi per studiare in strada: “Non entreremo in aula finché la questione non sarà risolta”, è il coro unanime. E questa mattina sono giunti i tecnici della Provincia, i quali hanno annunciato altri interventi per la risoluzione del problema. Nelle scorse settimane era stato eseguito anche un sopralluogo dai Vigili del fuoco, in seguito al quale sono state chiuse delle aule, con i disagi che ciò comporta per il normale svolgimento delle attività didattiche. I genitori avevano convocato una assemblea straordinaria che ha avuto luogo nei giorni scorsi. Sono al fianco dei propri figli in qeuesta battaglia ed hanno chiesto attraverso il loro rappresentante, il presidente del Consiglio d’Istituto Giuseppe Cannizzaro, di essere ricevuti dal sindaco della Città metropolitana. Non hanno ottenuto risposta ma oggi sono giunti i tecnici e si dicono al momento soddisfatti in attesa di ulteriori positivi sviluppi. I genitori hanno evidenziato “il carattere di estrema urgenza della questione”.

NEL VIDEO LE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO GIUSEPPE CANNIZZARO E DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA NUCCIA LIPARI