Villa Quasimodo sporca e desolata. Ecco perché diventerà una piazza VIDEO

Poche famiglie con bambini la frequentano. La zona verrà riqualificata anche con i lavori alla stazione e il nuovo I-Hub

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Uno spazio spesso sporco e poco frequentato, eppure centralissimo. La villa Quasimodo, conosciuta anche come villetta Royal, si trova a pochi metri da piazza Cairoli, sulla via Tommaso Cannizzaro, ma pochissime famiglie con bambini la vivono ogni giorno. Non ci sente sicuri, è poco illuminata la sera e frequentata da persone che purtroppo la lasciano nel degrado. Non è difficile trovare resti di cibo, bottiglie di birra o lattine sparsi qua e la fra panchine e alberi. Anche i giochi sono stati più volte vandalizzati. Insomma uno spazio che potrebbe essere il fiore all’occhiello delle ville comunali è stato per troppi anni lasciato all’abbandono.

Via le vecchie recinzioni: tornerà uno spazio aperto alla città

L’amministrazione Basile ha deciso di riprendere in mano la situazione e dare una svolta a questa villa e in generale a tutta la zona. La Quasimodo, infatti, diventerà una piazza: verranno buttate giù le vecchie recinzioni per rendere lo spazio aperto e ben visibile dalla strada. Ci sarà più controllo grazie alla presenza di iniziative per bambini affidate ancora a Messina social city, come in tutte le altre ville della città. Inoltre con i lavori a piazza della Repubblica, la nuova fontana danzante e il futuro I-Hub l’intera zona potrà essere riqualificata e vissuta di più dai messinesi.

